Jovens desaparecidos são encontrados mortos após acidente em Goianésia do Pará

Marcelo de Sousa Oliveira e Mateus Silva Pinheiro Junior foram encontrados mortos na tarde de segunda-feira (17), às margens da rodovia estadual PA-150, no quilômetro 121, que faz parte do município de Goianésia do Pará, sudeste do Estado. Conforme a PC, os jovens sofreram um acidente de trânsito após saírem em viagem, 1º de junho, para uma propriedade rural no município de Jacundá. Devido terem sido localizados 15 dias depois do acidente, os corpos já estavam em decomposição.

Por meio de nota, a PC informou que, no momento em que foram encontrados por populares, Marcelo e Mateus estavam juntos da motocicleta envolvida no acidente. Documentos e celulares das vítimas também estavam no local. As duas vítimas moravam em Jacundá e saíram na madrugada de 1º de junho rumo à propriedade rural onde trabalhavam em Goianésia do Pará. Após a data, eles não foram mais vistos e os familiares e amigos se uniram para realizar buscas, esperando encontrá-los vivos.

No local onde o acidente ocorreu, populares gravaram o momento em que os jovens foram encontrados. Nos relatos, há informação que o condutor da motocicleta perdeu o controle do veículo, saiu da pista e colidiu com um poste. Um dos rapazes estava sobre a moto e o outro foi encontrado a cerca de cinco metros de distância.

Os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí. “A Polícia Civil informa que os dois homens estavam desaparecidos desde o dia primeiro de junho. Equipes da delegacia de Goianésia do Pará investigam o acidente de trânsito. Perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração do caso”, diz um trecho da nota enviada pela PC.