Jovem vai trabalhar com o tio e morre eletrocutado no Moju, no nordeste paraense

Um trágico acidente chocou moradores do município de Moju, no nordeste paraense. O jovem Tiago Pantoja, de 21 anos, foi prestar apoio a um tio, que trabalha como mergulhador, e acabou perdendo a vida na noite deste domingo (7). A vítima sofreu uma enorme descarga elétrica dentro de uma embarcação, que estava ancorada na área portuária do município, e não resistiu.

Segundo informações preliminares, Tiago foi eletrocutado quando pisou em uma plataforma metálica do barco. O tio da vítima prestou socorro ao jovem e o encaminhou a uma unidade hospitalar da cidade, mas o jovem não resistiu e morreu no local. Não há informações do motivo para que o local estivesse energizado e nem detalhes sobre a quem pertencia a embarcação.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), que realizará os procedimentos cabíveis antes da liberação do cadáver para o sepultamento.

O jovem era natural do município de Igarapé-Miri e cursava o ensino superior.