Jovem recebe ligação e, em seguida, é executado com cinco tiros

Depois de receber uma ligação, Wesley Alves de Araújo, de 18 anos, foi assassinado com cinco tiros, na madrugada deste sábado (22), no bairro da Paz, em Parauapebas. Ele já tinha passagem pela Polícia. O jovem dormia e foi despertado por uma ligação. E, por volta de 1h20 da madrugada, Wesley saiu conversando com um suposto amigo: “Meu amigo, é aqui perto da esquina”.

Quando abriu o portão da casa, foi baleado cinco vezes e morreu no local, em um corredor que dá acesso à casa dele. Quem apertou o gatilho usou uma pistola calibre 380. Cápsulas dos projéteis foram recolhidas pelos peritos criminais. O autor dos disparos e o comparsa fugiram em uma moto vermelha. Para a polícia, o jovem foi morto numa "tocaia", que envolveu o "amigo da onça".

No interior da casa do jovem, foi encontrada uma motocicleta vermelha e sem placa. Curiosamente, a placa original do veículo foi encontrada ao lado do veículo. Os policiais fizeram uma rápida pesquisa no sistema e constataram que a motocicleta era produto de furto E, agora, a Polícia Civil irá investigar o homicídio (Com informações do portal Papo Carajás).