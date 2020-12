Jovem morre eletrocutado enquanto trabalhava

Delando Moura, de 22 anos de idade, morreu na tarde desta sexta-feira (4) na comunidade de Secretaria, no município de Santarém, região do oeste do Estado. Ele sofreu uma descarga elétrica enquanto trabalhava em um provedor de internet e fazia uma ligação no momento do acidente, por volta das 13h.

O rapaz foi socorrido, mas não resistiu aos graves ferimentos sofridos com o choque. O nome da empresa não foi divulgado.

Em agosto de 2020, ainda em Santarém, um menino de 11 anos morreu após receber descarga elétrica enquanto usava o aparelho celular que estava carregando. O acidente aconteceu no bairro Mararu, em um dia chuvoso, quando o garoto brincava com o aparelho em companhia de quatro primos.

Ainda este ano, mas no mês de junho, um homem de 37 anos também morreu depois de ter pego um choque enquanto realizava serviços em um telhado. A vítima trabalhava como eletricista autônomo, tinha ido até o local para verificar justamente porque a estrutura metálica estava dando choque.