Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Jovem morre durante acidente de motocicleta em Parauapebas

O caso ocorreu na madrugada deste domingo (16), no bairro Cidade Jardim

O Liberal
fonte

Jovem morre durante acidente de motocicleta em Parauapebas (Foto: Redes Sociais)

Um jovem motociclista identificado como Sanny Kevin morreu em um acidente de trânsito na madrugada deste domingo (16), no bairro Cidade Jardim, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Tudo ocorreu no cruzamento da Avenida F com a Avenida L e a vítima foi encontrada já sem vida no local.

Segundo as informações iniciais, por volta das 3h, uma guarnição do 23° Batalhão da Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência. Ao chegarem ao endereço, os policiais localizaram o motociclista caído ao solo, com sangramentos. Pessoas que passaram pela área já haviam acionado uma equipe do SAMU, que estava no local realizando o atendimento da vítima e, após os procedimentos, confirmou o óbito.

A área foi isolada e equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica realizaram os primeiros levantamentos e procedimentos periciais. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal da região. As circunstâncias do acidente ainda não foram determinadas. Imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades deverão auxiliar nas investigações.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e recebeu a seguinte nota da instituição: "A Polícia Civil informa que a Seccional de Parauapebas apura as circunstâncias do acidente de trânsito. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações".
 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Acidente com morte
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

ACIDENTE

Jovem morre durante acidente de motocicleta em Parauapebas

O caso ocorreu na madrugada deste domingo (16), no bairro Cidade Jardim

16.11.25 18h18

INTERVENÇÃO POLICIAL

Polícia impede execução de delegado em Moju; um suspeito morreu e outro foi preso

Criminoso conhecido como "Coquito" foi detido e revelou detalhes sobre a intenção de atacar o delegado da região.

16.11.25 17h21

fatalidade

Homem morre eletrocutado ao tentar pegar manga em árvore

Segundo informações preliminares, o acidente aconteceu quando ele entrou em contato com uma fiação elétrica

15.11.25 21h55

flagrante

'Advogata' é presa com drogas e armas dentro de carro; saiba quem é

Nas redes, mulher exibe sete especializações, rotina profissional, igreja e até campeonatos de fisiculturismo; ela foi detida na última quinta

15.11.25 21h46

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

flagrante

'Advogata' é presa com drogas e armas dentro de carro; saiba quem é

Nas redes, mulher exibe sete especializações, rotina profissional, igreja e até campeonatos de fisiculturismo; ela foi detida na última quinta

15.11.25 21h46

INTERVENÇÃO POLICIAL

Polícia impede execução de delegado em Moju; um suspeito morreu e outro foi preso

Criminoso conhecido como "Coquito" foi detido e revelou detalhes sobre a intenção de atacar o delegado da região.

16.11.25 17h21

crime

Jovem confessa ter matado padre a facada em Santarém

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o suspeito foi liberado após prestar depoimento

17.11.25 2h42

INVESTIGAÇÃO

Ananindeua: professor que tentou beijar a aluna é preso pela Polícia Civil

O educador é suspeito de praticar crimes de assédio e importunação sexual contra alunas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Benedito Maia

31.10.25 22h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda