Jovem morre durante acidente de motocicleta em Parauapebas

Um jovem motociclista identificado como Sanny Kevin morreu em um acidente de trânsito na madrugada deste domingo (16), no bairro Cidade Jardim, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Tudo ocorreu no cruzamento da Avenida F com a Avenida L e a vítima foi encontrada já sem vida no local.

Segundo as informações iniciais, por volta das 3h, uma guarnição do 23° Batalhão da Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência. Ao chegarem ao endereço, os policiais localizaram o motociclista caído ao solo, com sangramentos. Pessoas que passaram pela área já haviam acionado uma equipe do SAMU, que estava no local realizando o atendimento da vítima e, após os procedimentos, confirmou o óbito.

A área foi isolada e equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica realizaram os primeiros levantamentos e procedimentos periciais. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal da região. As circunstâncias do acidente ainda não foram determinadas. Imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades deverão auxiliar nas investigações.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e recebeu a seguinte nota da instituição: "A Polícia Civil informa que a Seccional de Parauapebas apura as circunstâncias do acidente de trânsito. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações".

