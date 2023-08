Jovem morre após ser atropelada por carreta em Marituba

Uma jovem, de identidade ainda não divulgada, morreu nesta segunda-feira (28) após ser atropelada por uma carreta na BR-316, à altura do quilômetro 12, em Marituba, na Grande Belém. A vítima seguia na rodovia em uma motocicleta quando foi atingida pelo veículo e arrastada por vários metros na pista sentido Belém-Marituba. Segundo testemunhas, ela vinha saindo da rua do Uriboca Velho para entrar na BR-316 quando foi atingida pela carreta.

A vítima seguia na BR-316 em uma motocicleta, quando foi atingida pelo outro veículo e foi arrastada por vários metros, na pista sentido Belém-Marituba. (Ana Laura Carvalho / O Liberal)

O local do acidente foi isolado por militares do 21º Batalhão, que é responsável pelo policiamento na área, para que a Polícia Científica possa remover o corpo ao Instituto Médico Legal. O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) está no local para auxiliar os condutores.

Nas redes sociais, vídeos gravados por populares mostram o momento em que o pai da vítima identifica o corpo. “É a minha filha, cara. O que é que eu vou fazer da minha vida?”, diz o homem enquanto é acudido por outras pessoas.

O motorista da carreta foi apresentado na Delegacia de Marituba. A redação integrada de O Liberal está em campo para colher mais detalhes do caso.