Jovem morre após colisão entre moto e carro em Santarém

Um jovem identificado como Daniel Costa Melo, 24 anos, morreu na noite da última terça-feira (7) após um acidente de trânsito no bairro Diamantino, em Santarém. Daniel pilotava uma motocicleta na avenida Moaçara quando colidiu contra um carro.

Informações iniciais apontam que Daniel retornava do trabalho para casa, no bairro São Francisco, no momento em que foi atingido pelo veículo. Ainda de acordo com testemunhas do local, o motorista do carro realizou uma manobra antes de atingir Daniel. No entanto, essa informação ainda não foi oficialmente confirmada.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros socorros à vítima. Daniel ainda foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal (PSM), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Além disso, agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) estiveram no local do acidente para realizar os procedimentos e iniciar a apuração das circunstâncias do acidente. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.