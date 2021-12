Jovem morre após colidir motocicleta contra poste, em Canaã dos Carajás

O jovem Yure Kennedy, de 18 anos, morreu, na madrugada deste sábado (4), no bairro Paraíso das Águas, em Canaã dos Carajás, sul do Pará. Segundo testemunhas, o rapaz estava consumindo bebida alcoólica, na companhia de amigos, no interior de um posto de combustível, localizado no bairro Novo Brasil. Após uma discussão com a namorada, Yure teria se irritado e foi embora do local da festa. As informações são do site Debate Carajás.

A vítima teria saído em alta velocidade e sem o capacete. O piloto, mais à frente, perdeu o controle da motocicleta, colidiu contra um poste de energia elétrica e morreu de forma instantânea no local do acidente.

A notícia da morte do jovem chocou amigos e familiares. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) para realização de perícia médica e liberação para o velório. Devido à forte pancada, o cadáver apresentava várias lesões. Já a moto ficou bastante danificada.