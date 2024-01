Jovem morre após bater moto em caminhonete no sudeste do Pará

Izaque Mendes Vieira, de 27 anos, morreu em colisão entre uma caminhonete e uma motocicleta, registrado na quinta-feira (11), na PA-275, que dá acesso ao município de Parauapebas, no sudeste do Pará. A vítima conduzia a moto envolvida no caso. As informações são do Correio de Carajás.

Por volta de 5h40, Izaque seguia em direção a Parauapebas quando, supostamente, entrou na contramão e atingiu a frente da caminhonete. O condutor do automóvel em que a vítima se chocou e outras duas pessoas foram socorridas ao hospital. Eles tiveram ferimentos leves.

A caminhonete é de propriedade de uma empresa. O dono se dirigiu ao local do acidente. As Polícias Civil, Militar e Científica foram acionadas. O corpo do rapaz foi removido ao Instituto Médico Legal.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso. Em nota, a instituição informou que o condutor do veículo foi ouvido e liberado. Perícias foram solicitadas e equipes da Seccional de Parauapebas apuram as circunstâncias do acidente.