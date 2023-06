Jovem é morto com tiro na cabeça no dia de Corpus Christi, em Marabá

Maxsuel Pereira dos Santos, de 26 anos, foi morto no feriado de Corpus Christi, no município de Marabá, no sudeste do Pará. O crime ocorreu, na tarde de quinta-feira (8), na avenida Antônio Vilhena, no bairro Liberdade.

De acordo com as primeiras informações, Maxsuel estava em uma oficina de instalação e conserto de som automotivo. Ainda segundo o portal Correio do Carajás, dois homens chegaram ao estabelecimento em uma motocicleta. O que estava na garupa desceu e atirou em Maxsuel. Um único tiro na cabeça. Ele morreu no local.

Em seguida, a dupla fugiu. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o homem baleado e caído no chão do estabelecimento, localizado próximo da agência dos Correios. Também mostra a movimentação da Polícia Militar na cena do crime. Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica também estiveram no local.

