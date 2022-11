Jovem é morto com golpes de canivete após flagrar homens consumindo cocaína em Marabá

Regivaldo Castro dos Santos, conhecido como Regis, de apenas 22 anos de idade, foi assassinado por desconhecidos a golpes de canivete. O homicídio ocorreu, na madrugada de sexta-feira (25), no Núcleo São Félix, em Marabá. Ele foi morto com pelo menos sete perfurações. As informações são do Correio de Carajás.

Ainda há poucas informações sobre as circunstâncias do crime. O que se sabe é que o rapaz se divertia em uma das muitas casas de festa espalhadas ao longo da BR-222, que atravessa o núcleo habitacional, quando se desentendeu com desconhecidos e foi morto.

Uma fonte ligada à reportagem do Correio de Carajás informou que a discussão entre vítima e os desconhecidos começou dentro do banheiro da casa de festas. Essa versão inicial indica que Regis viu os homens cheirando cocaína e reclamou com eles. Foi o bastante para que se tornasse vítima da agressão.

Amigos ainda socorreram Regis e o levaram ao hospital

Ferido, Regis correu em direção aos amigos com quem se divertia e pediu socorro. Já agonizante, caiu na calçada em frente à casa de festas e rapidamente foi socorrido pelos amigos, que o levaram ao hospital. Mas em vão: ele já estava morto.

O local onde tudo ocorreu tem câmeras de segurança. E essa ferramenta deve ajudar a Polícia Civil nas investigações.

Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, cujo número 181. O sigilo é garantido.