Jovem é morto a facadas no sul do Pará

Thomaz Victor Mendes Silva, 23 anos, foi assassinado a facadas na tarde da última terça-feira (27), por volta das 15h25, na avenida Fortaleza, no bairro das Flores, no município de Tucumã, no sul do Pará. Testemunhas informaram à polícia, que o jovem pilotava uma motocicleta, quando foi perseguido por um veículo ainda não identificado, antes de morrer. Com informações do site Jornal O Regional 279.

Ainda conforme as informações prestadas pela população, o carro bateu na traseira da moto da vítima, que caiu dentro de um bueiro. O assassino desceu do veículo e desferiu vários golpes de faca na região do tórax do rapaz, que não resistiu e morreu no local..

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado, porém, ao chegar no local, os socorristas constataram que o jovem já estava sem vida. O corpo foi coberto e ficou à espera de remoção para exames periciais de rotina. A Polícia Civil já tem uma linha de investigação, entretanto prefere manter sigilo para não atrapalhar as investigações.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.