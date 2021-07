Jovem é executado com tiro na cabeça em Abaetetuba

Alisson Feio Lobato, conhecido pelo apelido de “Piu-Piu”, de 18 anos, foi morto com um tiro na cabeça, na noite da última quinta-feira, 1º, na cidade de Abaetetuba, nordeste paraense. De acordo com informações de populares repassadas à polícia, a vítima estava em uma motocicleta, na esquina da travessa Paraíso com a avenida São Paulo, quando foi surpreendida por um outro motoqueiro, que efetuou o disparo e empreendeu fuga, tomando rumo desconhecido.

As autoridades policiais foram acionadas e estiveram no local. Viaturas fizeram incursões pelos bairros da cidade, na tentativa de localizar o suspeito, mas sem êxito. Por meio de nota, a Polícia Civil do Pará disse que, através da Superintendência Regional do Baixo Tocantins, investiga o homicídio. "Qualquer informação que auxilie na identificação do suspeito, pode ser repassada pelo Disque Denúncia 181", pediu a PC.

Segundo testemunhas, Alisson era um conhecido da população pelos constantes assaltos que praticava. “No final do ano, ele levou todo o décimo terceiro da minha irmã, além de todas as compras, celular e documentos dela. Minha irmã sofreu muito, porque até hoje está tentando conseguir tirar os documentos de novo. Roubou também meu vizinho, levando o pouco que ele tinha”, disseram populares.