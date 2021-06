Jovem é executado a tiros no centro de Rondon do Pará

O jovem Fernando Alves foi morto com vários tiros, no início da noite desta quarta-feira (2), em Rondon do Pará, no sudeste do estado. O crime aconteceu por volta das 20h na avenida Marechal Rondon, no centro da cidade. Não foram divulgadas as circunstâncias da morte do rapaz, que aparentemente não tinha 30 anos de idade.

Populares pediram ajuda e a vítima ainda chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu, e morreu pouco tempo depois de sofrer os disparos.

Após a confirmação da morte, o corpo de Fernando Alves foi levado pela equipe de perícia para o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, também no sudeste do Pará, para realização de necropsia.

A Polícia Civil da Delegacia de Rondon do Pará abriu inquérito para apurar a motivação do assassinato do rapaz, mas até então nenhuma informação sobre suspeitos ou o contexto da morte foi divulgada pelas autoridades policiais.