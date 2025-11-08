Capa Jornal Amazônia
Polícia

Jovem é encontrado decapitado e marcado com 'X9' no peito em Ananindeua

A cena foi isolada por equipes da Polícia Militar

O Liberal
fonte

Vítima foi encontrada em uma estrada de chão entre os bairros 12 de Outubro, onde morava, e Vitória (Foto: Fábio Costa / O Liberal)

O corpo do jovem Taysso Rodrigues Baia, 25 anos, foi encontrado na manhã deste sábado (8) na Estrada Icuí-Guajará, próximo à COPEM, em Ananindeua.De acordo com o perfil de Wesley Costa, ele havia saído na noite anterior para comprar itens para um churrasco que faria com a mãe e não retornou para casa. O corpo foi localizado decapitado, com uma inscrição no peito contendo a palavra “X9”, feita aparentemente com uma faca.

Um policial militar do 6º Batalhão informou para Wesley Costa que  o irmão dele foi lá na delegacia da Cidade Nova fazer o boletim de ocorrência do desaparecimento dele. Neste sábado, os policiais mostraram a foto do rapaz decapitado para os familiares e foi reconhecido.

Taysso tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas, o que levanta a suspeita de que o crime possa estar relacionado a acerto de contas. A cena foi isolada por equipes da Polícia Militar, que acionaram a Polícia Científica para realizar a perícia e a remoção do corpo.

A linha inicial de apuração aponta para uma execução com características de mensagem criminosa, comum em disputas de facções. Câmeras de segurança da região e depoimentos de testemunhas devem ajudar a esclarecer a motivação e a identificar os envolvidos na morte brutal.

Por meio de nota, a Polícia Civil disse que a vítima se trata de Taysso Rodrigues Baia. "As diligências iniciais foram realizadas pela Divisão de Homicídios (DH) e a investigação seguirá com a Seccional que atende a área. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações e identificar os envolvidos", comunicou.

