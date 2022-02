Jovem é denunciado por vizinhos e acaba preso por tráfico na Ilha do Marajó

Gilson dos Santos do Carmo, de 21 anos, foi preso pela Polícia Militar de Muaná, na manhã deste domingo (6), no arquipélago do Marajó. Segundo a Polícia Militar, o jovem conhecido como "boi" foi denunciado pela vizinhança, por conta da intensa venda de drogas na região. A polícia informou ainda que Gilson foi apresentado na mesma delegacia na última sexta-feira (4), como testemunha na prisão de um traficante identificado como "Zé Vaqueiro", e foi liberado em seguida.

Ainda de acordo com os PMs, após a soltura do "boi", ele voltou a vender drogas. O local escolhido para a venda dos entorpecentes é a própria casa dele, que fica na comunidade chamada Nossa Senhora de Fátima, em Muaná, no Marajó. Um vídeo gravado pelos policiais durante a abordagem, mostra um PM subindo em uma estrutura de madeira e pegando uma bolsa vermelha e lá dentro os militares encontram 64 gramas de maconha e uma balança de precisão.

Gilson dos Santos do Carmo foi preso em flagrante e apresentado na delegacia de Policia de Muaná, junto ao material apreendido.