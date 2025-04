Jovem é baleado com três tiros em tentativa de homicídio em Santarém

Alex Lima de Almeida, de 27 anos, foi baleado com três tiros de arma de fogo em uma tentativa de homicídio no bairro São Cristovão, em Santarém, oeste do Pará. O crime ocorreu na manhã de segunda-feira (22), quando a vítima caminhava com a mãe no cruzamento das ruas Santa Terezinha com São Lucas. Câmeras de segurança mostram o momento em que dois homens em uma moto se aproximaram e efetuaram os disparos.

O ataque a tiros ocorreu por volta de 10h. Pelo vídeo de monitoramento de uma residência, é possível ver quando Alex e a mãe caminhavam pela calçada. Eles são surpreendidos por dois homens em uma motocicleta modelo Bros de cor branca. Durante os disparos, Alex tentou correr, mas foi atingido no peito, ombro e na mão. No momento da fuga, os suspeitos não conseguiram ligar a moto e a abandonaram no local, fugindo a pé pelas ruas do bairro. O veículo usado na ação criminosa teria sido alugado. Alex foi socorrido por pessoas na área e levado para o Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS). O estado de saúde do homem é considerado grave.

O caso foi registrado pela Polícia Militar na Unidade Integrada de Polícia (UIP) do Santarenzinho. A mãe da vítima, que presenciou toda a ação criminosa, ainda não prestou depoimento, mas deve ser ouvida nos próximos dias. Muito abalada, ela está dedicada a acompanhar o filho no hospital. Nas apurações no local do crime, os agentes recolheram três estojos de munição calibre 9 mm e um projétil deflagrado. A Polícia Civil já solicitou perícia tanto na motocicleta quanto na área do crime. Conforme as informações policiais, Alex Lima já possui antecedentes por tráfico de drogas e responde a processos na Justiça. A polícia investiga a possibilidade de o crime estar ligado a disputas entre facções criminosas que atuam na cidade.

Em nota, a Polícia Civil informou à Redação Integrada de O Liberal que "a moto utilizada no crime foi apreendida e perícias foram solicitadas". O caso é investigado pela Delegacia de Santarenzinho.