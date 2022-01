Jovem é assassinado com oito tiros na porta da própria casa, em Xinguara

​O jovem Tiago Vinícius Nascimento Araújo, de 21 anos, foi assassinado a tiros na frente da própria casa. O crime ocorreu na noite da última segunda-feira, 10. Segundo testemunhas, dois suspeitos numa motocicleta abordaram o rapaz, na rua Barão do Rio Branco, em Xinguara, na região sul do Estado, e efetuaram pelo menos oito tiros a poucos metros de distância da vítima, que morreu no local. As informações são do site Correio de Carajás.

O crime chamou atenção de populares, que se aglomeravam próximo ao corpo da vítima. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e constatou a morte. Uma guarnição do 17º Batalhão da Polícia Militar apurou as primeiras informações sobre o ocorrido e, em seguida, realizou várias diligências no setor, porém nenhum suspeito foi encontrado.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, que conduz as investigações com objetivo de elucidar o assassinato, que tem c​​aracterísticas de crime encomendado. O local onde ocorreu o homicídio possui pouca iluminação no período noturno e não dispõe de câmeras de segurança, o que dificulta a possibilidade de identificação dos assassinos.

Informações que possam auxiliar nas investigações sobre o crime podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, através do número 181.