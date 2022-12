Jovem é assassinado a tiros na véspera no Natal em Igarapé-Miri

Jarley Pantoja da Costa, de 28 anos de idade, foi assassinado a tiros na noite na véspera de noite de natal, no sábado (24), no município de Igarapé-Miri, nordeste do estado. Segundo informações repassadas por populares à Polícia Militar que atendeu a ocorrência, dois homens abordaram a vítima e efetuaram vários tiros contra Jarley Pantoja, que chegou a ser socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. As informações foram divulgadas por meio do Jornal Miriense On-line.

O crime foi registrado na Travessa Coronel Vitório e ainda é um mistério para a Polícia Civil que esteve no local para investigar o caso. Um inquérito policial foi aberto para apurar a motivação da execução, a equipe do Departamento de Homicídios trabalha ainda para identificar os autores do crime. Uma equipe do instituto Médico Legal foi acionada e realizou a remoção do corpo para exame de necropsia. Ainda não há detalhes sobre os supeitos nem sobre a motivação do crime.

A Redação Integrada do Grupo Liberal acionou a Polícia Civil do Pará com o objetivo de detalhar o caso e apurar como estão as investigações. Ainda não houve retorno.