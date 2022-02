Jovem de 22 anos é morto a tiros na madrugada desta quarta-feira, no Jurunas

O jovem Hyri Luan Souza, de 22 anos, foi executado a tiros, na madrugada desta quarta-feira (16), no bairro do Jurunas, em Belém. O crime foi registrado na passagem Paulo Sexto, entre as ruas dos Timbiras e Caripunas. A Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada para realizar a perícia de local de crime e remover o corpo de Hyri por volta das 00h10. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte. "Inacreditável", "Sem palavras", "Descanse em paz", foram algumas das mensagens deixadas no perfil do Facebook do rapaz. A mãe da vítima também usou o perfil do filho para confirmar a morte.

A reportagem de O Liberal apura mais informações sobre o caso. Acompanhe!