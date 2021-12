Jovem de 22 anos é executado dentro de residencial, em Ananindeua

O jovem Renan Caldas, de 22 anos, foi morto a tiros no meio da tarde desta quinta-feira (16), dentro do residencial Juscelino Kubitscheck, na invasão Paraíso de Deus, no bairro do Aurá, em Ananindeua.

(Cristino Martins / O Liberal)

A informação foi confirmada às 15h56 pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC), responsável por analisar a cena do crime, assim como o corpo da vítima, para removê-lo ao Instituto Médico Legal, onde passará por exames.

