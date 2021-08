Jovem de 22 anos é assassinada na Baía do Sol, em Mosqueiro

Ketlen Mendes Cabral, de 22 anos, foi assassinada a tiros na manhã desta terça-feira (24), na Baía do Sol, no distrito de Mosqueiro, em Belém. O caso ocorreu em uma casa na alameda Netuno e, logo após o crime, três pessoas foram detidas por suspeita de participação e levadas à Delegacia de Polícia Civil da ilha.

Em nota, a Polícia Civil informou que já investiga o homicídio, e que três homens em atitudes suspeitas foram apresentados na Unidade Policial pelo 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM) no mesmo horário que a morte da jovem foi confirmada.

Após diligências da Polícia Civil foi constatado que eles são os principais suspeitos do delito, portanto foram autuados em flagrante. As investigações continuam para apurar todos os elementos do caso.