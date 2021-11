Jovem de 21 anos morre ao colidir carro de passeio contra muro, em Castanhal

A jovem Tamires Rodrigues do Nascimento, de 21 anos, morreu, durante um acidente de trânsito, na madrugada desta segunda-feira (22), na avenida Barão do Rio Branco, no sentido Vila Apeú, próximo ao posto de Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em Castanhal, no nordeste do Pará. Com informações do Debate Carajás.

De acordo com informações de testemunhas, Tamires voltava de uma confraternização com amigos, e o carro que ela conduzia estaria em movimento “zigue-zague”, antes do acidente fatal. A suspeita é de que a jovem tenha perdido o controle ao volante e o veículo capotou várias vezes, até chocar-se com um muro. Com o impacto da batida, Tamires foi arremessada alguns metros à frente do veículo, modelo Fiat Palio, de cor cinza.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém, ao chegar ao local, Tamires já estava sem os sinais vitais. O cadáver foi removido pelos profissionais do Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves para a sede do Instituto Médico Legal. A morte da jovem dominou as redes sociais em Castanhal.

“Que tristeza! Meus sentimentos aos familiares e amigos”, “Descanse em paz, amiga”, “Uma pena uma pessoa tão jovem morrer assim”, foram as mensagens publicadas.