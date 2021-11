Jovem de 19 anos executado a tiros no Jardim Sevilha na Augusto Montenegro

Um homem foi morto a tiros no complexo de prédios do Jardim Sevilha, na avenida Augusto Montenegro, no bairro Parque Verde, em Belém. O 24º Batalhão da Polícia militar que atendeu a ocorrência informa que um carro vermelho circulou na tarde desta quinta-feira (11) por várias vezes na área, por volta das 19h30, este mesmo carro vermelho encontrou a vítima, que estava em uma motocicleta e pessoas atiraram de dentro do carro contra Yan Augusto Fernandes Marinho, de 19 anos.

O delegado Leandro Vilas-Boas, da delegacia de homicídios, está com a equipe no local e informou que a vítima tem passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas. O jovem estava há três meses em liberdade condicional e a polícia acredita que ele morava na região do Jardim Sevilha nesse período em que havia saído do sistema penal. A vítima usa tornozeleira eletrônica.