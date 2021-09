Jovem de 19 anos é vítima de feminicídio em motel

Uma jovem de 19 anos, identificada como Manoela Rezende Roque, foi vítima de feminicídio na noite desta quarta-feira (8) em um motel localizado no povoado Pau Ferro, no município de Maruim, em Sergipe. Esse é o segundo crime consumado e registrado no local em dois meses. As informações são do portal Metrópoles.

O corpo da moça foi encontrado em cima da cama de um dos quartos, com sangue e marcas de arma branca. De acordo com o delegado da Polícia Civil, Ataíde Alves, as investigações foram iniciadas e já existem dados para a condução do inquérito.

“Já temos informações e linha de investigação. As providências preliminares como perícia do local e oitiva das pessoas, inclusive do acompanhante, que já foi identificado, mas seu nome ainda não será divulgado”, disse o delegado.

Ainda conforme Ataíde, não foi confirmada a autenticidade de um áudio que circula nas redes sociais, onde um suspeito afirma que matou a mulher. “Pelas informações preliminares, a motivação seria a não aceitação do fim do término do relacionamento. A princípio se pensou que foi arma branca, mas está mais para instrumento perfuro contundente”, aponta.

Além dos dois casos fatais registrados neste motel em cerca de dois meses, houve também uma tentativa de feminicídio no local, recentemente, conforme afirma o delegado. "É o segundo caso em pouco mais de dois meses. Houve dois consumados e ainda uma tentativa nesse meio tempo", disse.