Jovem de 18 anos morre em acidente entre ônibus e caminhão na BR-230, no Pará

De acordo com a polícia, Rodrigo Graças Amorim, de 18 anos, morreu na noite deste sábado (9) em um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão que estava carregado com madeira. Rodrigo morreu ainda no local. O caso aconteceu na BR-230.

O ônibus saiu de Santarém, no oeste do Pará, com destino ao município de Itaituba, na região sudoeste estadual. No Km 75, o coletivo bbateu em um caminhão que estava parado às margens da rodovia, mas sem sinalização.

Nas redes sociais, a empresa responsável pelo ônibus se manifestou informando que haviam oito passageiros no veículo. Segundo testemunhas, Rodrigo foi atingido por uma das toras de madeira que caiu do caminhão no para-brisa do ônibus.

Ele era primo do motorista e estava de carona, pois tinha o desejo de conhecer Itaituba. Há fotos em redes sociais, com a vítima e o motorista sorrindo e comendo batatas fritas durante a viagem.

Os outros passageiros do ônibus, incluindo o motorista, sofreram escoriações leves.