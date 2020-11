Jovem corre atrás de ladrões de telefone celular em Parauapebas

Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, correu atrás do motoqueiro e do garupa para recuperar seu telefone celular roubado, mas não conseguiu. O episódio na manhã deste domingo (29), foi registrado por uma câmera de segurança no bairro União, em Parauapebas, município da região do sudeste do Pará.

O vídeo divulgado em redes sociais é curto. Em menos de 15 segundos, é possível ver a mulher já correndo atrás de um dos assaltantes que sobe na garupa da moto, já montada pelo piloto à espera do comparsa.

A jovem corre sem estabilidade, cai, levanta, tenta pegar na traseira da moto, após na própria perna do garupa mas nada consegue e cai, de novo, no meio rua. Os assaltantes fogem com o telefone dela.

A moto usada pela dupla era uma Honda Bros, de cor preta. O garupa não usa capacete mas, ainda assim, até agora, nem ele nem o piloto motoqueiro foram identificados. As polícias Civil e Militar investigam para chegar ao ladrões, que seguem desconhecidos.