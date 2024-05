Jovem baleada no Guamá, durante tentativa de assalto, precisa de doação de sangue

A jovem Carla Rafaela Medeiros Garcia foi baleada durante tentativa de assalto no bairro do Guamá, na última quarta-feira (29), e precisa de qualquer tipo sanguíneo com urgência. Ela é passista da Escola de Samba "Piratas da Batucada", e a família da jovem faz campanha nas redes sociais para conseguir doadores para Rafaela. Em nota, nesta sexta-feira (31), a Polícia Civil informa que "a vítima de ferimentos por arma de fogo no Guamá foi encaminhada para o hospital". "O caso foi registrado e está sendo investigado pela Delegacia de Crimes Violentos", completa a PC.

Para doar sangue a essa paciente, os interessados podem procurar pela Fundação Hemopa. Pode ser doado qualquer tipo sanguíneo. Rafaela Garcia encontra-se internada no Hospital Riomar, Bloco B UTI. Há uma informação extraoficial de que a jovem deverá passar por uma cirurgia para extração de uma bala instalada na região do abdômen. Há uma outra informação circulando de que a vítima teria sido atingida com três disparos, mas ainda sem confirmação oficial.

Criminosos

Rafaela Garcia foi ferida com um tiro na noite de quarta-feira (29), durante uma suposta tentativa de assalto na avenida José Bonifácio, no bairro do Guamá, em Belém. Moradores da área informaram na ocasião que o crime se deu em um armarinho nessa via pública. Informações obtidas pela Polícia Civil dão conta de que dois homens anunciaram o assalto, e, então, uma pessoa desconhecida que passava pelo local, e estaria armada, teria visto a situação e feito disparos contra os suspeitos.

Nessa troca de tiros, Rafaela Garcia, funcionária da loja, foi atingida nas costas e na região da barriga. Ela foi, então, encaminhada às pressas para o Hospital do Pronto Socorro Municipal do Guamá. Informações preliminares sobre o caso são de que o estabelecimento comercial pertenceria a um policial penal e que a investida dos criminosos visava a execução desse agente de segurança pública. Esse homem não chegou a ser ferido na ocasião, e os criminosos conseguiram fugir. Entretanto, a verdadeira causa do crime ainda é levantada pela Polícia.

Por ocasião do fato, a Polícia Civil informou que equipes da Seccional do Guamá levantavam informações sobre o crime de tentativa de latrocínio e buscavam identificar e localizar os envolvidos no delito.