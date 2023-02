Jovem aluga kitnet e é morto a tiros dentro do imóvel na mesma noite em Goianésia do Pará

Rai Conceição Silva, 21 anos, foi morto a tiros na noite da última segunda-feira (20) dentro do kitnet que morava no bairro Santa Luzia, em Goianésia do Pará, sudeste paraense. Ninguém foi preso. A polícia investiga a autoria e motivações do crime.

O rapaz teria alugado o kitnet, localizado na rua São Geraldo, pela manhã da segunda-feira (20). Por volta de 20h do mesmo dia, um homem desconhecido teria invadido o local e matado a vítima com disparos de arma de fogo. O autor do rime fugiu em um veículo não identificado. Rai morreu na hora.

A Polícia Civil do Pará (PCPA) abriu um inquérito para investigar o caso. O corpo do jovem foi removido por uma equipe da Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA) ao Instituto Médico Legal de Tucuruí, também no sudeste do Estado, onde mais detalhes devem ser elucidados acerca da morte de Rai.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o homicídio à PCPA e aguarda retorno.