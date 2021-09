Jovem acusada de matar namorado em Santarém é denunciada pelo Ministério Público

A jovem Raquel Silva Travassos, de 21 anos, foi denunciada nesta quinta-feira (2) pela 4ª Promotoria de Justiça de Santarém, em razão do homicídio cometido contra Matteo Lima dos Santos, namorado da jovem na época do crime, ocorrido em junho deste ano. A denúncia foi oferecida pelo promotor de justiça Alexandre Azevedo de Mattos Moura Costa, após encerramento das diligências requeridas à autoridade policial.

Raquel adotava comportamentos abusivos durante o relacionamento com Matteo, chegando a invadir sua residência pela janela, sem qualquer autorização, segundo a denúncia. Segundo apurado durante as investigações, a vítima teria tentado romper o relacionamento com a autora do crime mais de sete vezes, sem que, no entanto, Raquel aceitasse.

Nessas circunstâncias de agressividade e possessividade, na véspera do crime, após uma discussão durante a madrugada, o casal encerrou a relação, o que, novamente, não foi aceito por Raquel. Porém, diferente das outras vezes, Matteo estava com viagem marcada para a capital paulista, onde passaria uma temporada a trabalho, o que levaria ao término definitivo do namoro.

O fato levou, então, Raquel a ceifar a vida de Matteo. Na manhã do crime, a denunciada foi até a residência dos seus pais e pegou uma arma de fogo utilizada por seu genitor, que é policial militar e saiu para executar o crime.

Ao chegar na casa de Matteo, por volta do meio-dia, Raquel efetuou quatro disparos em sua direção, dos quais três o atingiram, sendo um tangencial, outro transfixante à curta distância e um explosivo, encostado na cabeça, causando explosão craniana.

De acordo com a denúncia, “a motivação egoística e o comportamento possessivo, além da própria materialidade do crime (laudos periciais), somente foram observados após cumprimento das diligências requeridas pelo Ministério Público, configurando, portanto, provas novas ao processo”.

As novas provas evidenciaram, ainda, que a forma de execução do delito demonstra a utilização de extrema violência, frieza e planejamento, o que, somado a outros fatos, permitiu a conclusão pela necessidade de sua prisão cautelar, cujo pedido será analisado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém.