Jogo do Tigre: defesa do influencer Lucas Lobo frisa que a prática de divulgar o jogo não é crime

O influenciador digital Lucas Tavares Lobo, mais conhecido como Lucas Lobo, um dos investigados na “Operação Truque de Mestre”, da Polícia Civil, foi liberado e saiu da prisão na tarde desta quinta-feira (11). Em entrevista coletiva, concedida ainda hoje, o advogado do influencer, Eduardo Monteiro, ressaltou que a prática de divulgar o jogo não é um crime, mas uma contravenção penal. O "Jogo do Tigre" está sendo investigado em um suposto esquema criminoso.

O advogado de Lucas explicou que a prática do jogo do Tigre não é considerada como crime. “Isso está claro desde o início, é uma contravenção penal. Está no artigo 67 do Código de Defesa do Consumidor. De certa forma, tem que ser esclarecido os fatos. Tem que haver uma individualização de conduta. Cada um tem que ser individualizado nas suas peculiaridades. Da Noele, para o Mago, até o Lucas”, afirma o advogado.

“Com a decisão de hoje, o delegado tem um prazo de 10 dias para concluir o inquérito, preparar um relatório e remeter para a Justiça. Com o Ministério Público, vai ser feita a individualização da conduta de cada um. Quem cometeu crime, qual crime e por qual irá responder. Se no momento da denúncia o juiz entender quem vai ser ou não vai ser, irá virar réu. Se o Lucas, na denúncia oferecida pelo Ministério Público, o juiz entender que cometeu estelionato, associação criminosa, lavagem de dinheiro, ele se tornará réu”, relata o advogado.

De acordo com o advogado, Lucas não se apresentou à polícia logo após a operação, em dezembro de 2023, seguindo as orientações repassadas pela defesa. “Eu dizia ‘Lucas, eu não vou te apresentar. Vou trabalhar para revogar a prisão temporária, porque isso não é crime”. Ele ainda negou a suspeita de que Lucas tenha acumulado de 25 a 30 milhões de reais com o jogo: “Falar num valor desses com apenas dois meses é muito exacerbado”.

Eduardo apontou que a liberação do Lucas se deu após a polícia apontar que a participação de Lucas nas divulgações era mínima. “Ele [o delegado] viu que a participação do Lucas era mínima. A defesa fez um pedido oral pela liberdade do Lucas, informando que, o próprio delegado, no relatório dele não tinha mais interesse na manutenção da prisão do Lucas, haja vista que eu apresentei ele espontaneamente. Houve essa boa-fé de apresentá-lo espontaneamente”, reforça.

Lucas começou a jogar ainda em julho do ano passado e em outubro começou a divulgar o Tigrinho por meio das redes sociais, como relatou na entrevista. “Um amigo meu falou sobre o jogo, mas eu falei que era mentira, que ninguém ganhava. Foi quando ele me ensinou a jogar e eu ganhei os meus primeiros 70 reais, coloquei 10 reais e foi isso. No interior, eu falei com um amigo e disse que já jogava. Algumas pessoas falavam que não estava pagando, mas isso é normal, com qualquer pessoa acontece isso”, esclareceu Lucas.

Questionado se conhecia algum outro influenciador que também divulgava a plataforma, Lucas, como a influencer Noelle, mas o rapaz destacou que não havia equipes para divulgação do jogo. “É bem difícil as pessoas não se conhecerem, para quem está nesse ramo [da internet]. Ninguém participava de nenhuma equipe. Conheço a Noelle há bastante. A gente se falava, mas manter contato não tinha muito não. Conhecia por serem influenciadores mesmo”, frisou.

“Quando eu soube da notícia [da prisão], eu pensei muito nos meus pais. A minha mãe me ligou chorando. Eu não sabia o que fazer, porque eu estava amanhecido. Eu fui para uma cidade, no interior. Depois, fui pulando de cidade em cidade. E depois vim tentando vir para cá. Eu cheguei no dia 2 de janeiro em Belém. Eu passei uns 2 dias no Ceará”, completa Lucas