Jaguatirica é encontrada morta por atropelamento na Santarém - Cuiabá

Uma jaguatirica ou maracajá-açu, cujo nome científico é jaguatirica Leopardus pardalis foi encontrada morta às margens da BR-163, também conhecida como a rodovia Santarém - Cuiabá, no município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. Com informações do site Folha do Progresso.

Populares encontraram o animal vivo circulando na rodovia, próximo à comunidade Santa Júlia, e chamaram policiais militares da 7ª Companhia Integrada da PM (7ª CIPM), na altura do município de Novo Progresso. Segundo os transeuntes, o animal corria risco de morte e impunha riscos também para condutores por estar circulando no trecho.

A polícia foi ao local indicado pelo chamado, mas ao chegar encontrou a jaguatirica morta. A corporação militar inclusive divulgou nota na região do sudoeste do estado, pedindo cautela aos motoristas, em razão do perímetro da rodovia ter frequência de circulação de animais.

De acordo com médicos veterinários, a jaguatirica é um animal ativo de 12 a 14 horas do dia, com hábitos noturnos, e geralmente descansa durante o dia. O termo "jaguatirica" tem origem na língua tupi-guarani, através da junção dos termos îagûara ("onça") e tyryka ("recuo, afastamento, fuga"), significando, portanto, "onça que se afasta".

Apesar de, por muito tempo, ter sido considerada como "espécie vulnerável", sua distribuição geográfica é ampla e habita inúmeras áreas inacessíveis, da Amazônia, onde se calcula possuir a maior população da espécie, o que é usado como justificativa para o atual grau de ameaças, pois que costuma habitar em áreas degradadas pelo homem.

O pelo da jaguatirica é curto e brilhante, e ela é considerada um animal solitário, territorial, altamente adaptável, e considerada um mesopredador: quando os superpredadores são eliminados do ambiente, ocorre um aumento em suas populações.

Em cativeiro, a jaguatirica pode viver até 20 anos, o dobro da sua longevidade no estado selvagem.