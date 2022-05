Jacaré que matou criança em Itaituba é supostamente abatido pelo pai da vítima

Circulam nas redes sociais imagens de um jacaré morto e sendo amarrado por um homem. O caso teria acontecido neste final de semana, em Itaituba, sudoeste do Pará, e o animal seria o mesmo que tirou a vida de uma criança indígena da etnia Munduruku no início deste mês. Segundo os relatos, foi o próprio pai do menino morto quem abateu o réptil, após ele ter supostamente tentado atacar outra criança no local. Com informações do Giro Portal.

Moradores da região relataram que o homem montou uma armadilha e, com a ajuda de outras pessoas, conseguiu abater o jacaré, que tinha aproximadamente três metros. Nas imagens compartilhadas nas redes, o animal aparece com a boca ferida, já sem vida, e com uma corda amarrada no pescoço.

O caso

Uma criança indígena da etnia Munduruku foi atacada por um jacaré e morreu afogada após o animal tê-la arrastado para o fundo do rio, na zona rural de Itaituba, no sudoeste do Pará. O caso aconteceu na manhã de quarta-feira, 4 de maio de 2022.

O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Celso Piquet informou que o menino, de apenas 10 anos, brincava com outras crianças no rio que fica dentro da comunidade indígena, quando o jacaré o abocanhou e o arrastou para o fundo do rio.