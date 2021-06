Irmãos são presos por tráfico de drogas; um deles estava prestes a ingressar na PM

Os irmãos Waity, 29 anos, e Wytalo Atos Nascimento Fontinele, 22, foram presos em flagrante na manhã desta segunda-feira (28), em Marabá, sudeste do Pará, pelo crime de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, Wytalo era candidato ao Curso de Formação de Praças da corporação, e já havia sido aprovado na primeira etapa do concurso. Agora, ele deverá ser barrado. Com a dupla, os policiais apreenderam cocaína, uma balança de precisão e uma quantidade em dinheiro. As informações são de Caetano Silva, do portal Zé Dudu.

De acordo com o tenente Bruno, do 23º Batalhão de Polícia Militar (23º BPM), os policiais receberam uma denúncia informando sobre o tráfico de drogas dentro de uma quitinete da Rua Q, no bairro Jardim União. De posse das informações, a guarnição foi até o endereço, onde surpreendeu os dois irmãos no corredor do imóvel.

Na abordagem e revista realizadas dentro da quitinete da dupla, foram encontrados, com a ajuda da cadela Raika, 164 gramas de cocaína, uma balança utilizada no comércio da droga, vários aparelhos celulares, uma quantia em dinheiro, além de uma apostila do Concurso da PM.

Questionado, Wytalo disse que era candidato ao Curso de Formação de Praças da PM, uma vez que havia tirado 48 pontos na prova, alcançando, assim, a aprovação na primeira etapa do certame. Entretanto, segundo a PM, caso isso seja verdade, possivelmente, após a prisão por tráfico, ele será barrado por ocasião da investigação social, e não ingressará nas fileiras da corporação.

O tenente Bruno disse, ainda, que Wytalo já estava sendo rastreado pela polícia. Os irmãos, que até então ainda não respondiam a nenhum crime na Justiça, foram conduzidos à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde foram realizados os devidos procedimentos.