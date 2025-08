Irmãos são presos por tráfico após polícia apreender 41 tabletes de oxi em Castanhal

Dois irmãos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, na tarde desta segunda-feira (4), no município de Castanhal, no nordeste estadual. Com eles foram apreendidos 41 tabletes de óxi, além de outras porções da substância, duas balanças de precisão e diversos apetrechos utilizados no fracionamento e armazenamento de entorpecentes.

Durante a investigação, uma mulher foi vista armazenando entorpecentes em um imóvel, localizado na alameda Treze de Maio, no bairro Santa Lídia. No interior da casa, o irmão da suspeita foi encontrado com duas caixas de isopor, onde eram guardados os tabletes da substância ilícita, além de outros fragmentos e utensílios com resquícios de entorpecentes.

“Os irmãos receberam, de imediato, voz de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e foram conduzidos à unidade policial, onde permanecem à disposição da Justiça”, concluiu o delegado.

“As prisões aconteceram através das equipes da Delegacia do Jaderlândia e da Seccional Urbana de Castanhal e são resultado de investigações direcionadas ao combate ao tráfico de drogas na cidade de Castanhal, que apontaram o endereço dos sujeitos como local de armazenamento e distribuição da droga”, explicou o delegado Thiago Dias, titular da Superintendência Regional do Salgado.

A Polícia Civil do Pará prossegue com as investigações, a fim de apurar a participação de outros envolvidos na prática criminosa, e reforça sobre a importância das denúncias relativas a quaisquer crimes.

As denúncias podem ser feitas através do Disque-Denúncia, pelo número 181, ou pelo WhatsApp (91) 98115-9181, com a atendente virtual Iara. As denúncias possibilitam que a população contribua com as forças de segurança pública no enfrentamento à criminalidade por todo Estado de forma anônima e gratuita.