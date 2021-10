Irmãos são presos com 221 placas de fixação ferroviária furtadas

Os irmãos Marcos Paulo dos Santos Pereira e Márcio Paulo de Brito Pereira foram presos na tarde da última sexta-feira (15), suspeitos de furtar 221 placas de fixação ferroviária. O material estava disposto ao lado da Estrada de Ferro Carajás (EFC), na altura da Vila Café, zona rural de Marabá.

A dupla foi flagrada por agentes de segurança de uma mineradora que atua na região, que pediram apoio de policiais militares da 1ª Companhia Independente de Missões Especiais (CIME).

As placas já estavam na carroceria de uma picape quando foram apreendidas e encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil junto com os suspeitos. Na 21ª Seccional Urbana, os dois alegaram que trabalham com venda de açaí.

Eles foram autuados por furto qualificado pelo delegado plantonista José Lênio Duarte, ficando à disposição da Justiça. “Como o furto é qualificado, por concurso de pessoas, não posso arbitrar a fiança”, explicou o delegado.

As placas de fixação de trilhos nos dormentes pesam, cada uma, 7.95 quilos e o preço de mercado é 50 centavos o quilo. Ou seja, os dois irmãos iriam faturar quase R$ 900 com o furto.