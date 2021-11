Irmãos que vendiam drogas para adolescentes são presos em Bragança, no nordeste paraense

Dois irmãos acusados de traficar entorpecentes no nordeste paraense foram presos em flagrante por meio da Delegacia de Bragança. Os acusados foram detidos após uma denúncia informar que a dupla vendia drogas para adolescentes na vila do Treme, na cidade. A informação foi divulgada pela Polícia Civil nesta terça-feira (2). Os envolvidos não tiveram a identidade informada pelas autoridades policiais.

Ainda segundo informações da PC, as equipes iniciaram as diligências para confirmar a informação recebida e constataram o crime. As prisões ocorreram na última segunda-feira (1º). Os irmãos foram detidos e, com eles, os policiais civis encontraram uma quantidade de droga não detalhada, materiais para confecção e comercialização da carga ilícita, como papel filme e balança de precisão, além de uma quantia de dinheiro em espécie.

Após a confirmação dos fatos e o flagrante, os irmãos foram conduzidos à unidade policial do município e estão à disposição do Poder Judiciário. Se condenados, os homens podem ter de cumprir de cinco a 15 anos de prisão, conforme prevê o artigo 33 da Lei 11.343/2006 sobre o crime de tráfico de drogas.