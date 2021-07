Irmãos de menina de 9 dizem que criança era estuprada e vendida para homens pelo pai

A Polícia está investigando mais um cruel caso de abuso sexual. Dessa vez, o pai de uma criança de 9 anos está sendo acusado de explorar a própria filha há pelo menos dois anos. As informações são do Portal do Holanda.

A denúncia partiu do irmão da menina violentada, que informou à polícia que a criança estava vivendo de forma matrimonial com um primo de 26 anos. Ainda segundo outros irmãos, além do rapaz de 26, o pai estuprava e prostituía a menina. A 'negociação' com outros homens era em troca de dinheiro.

A delegada que investiga o caso, Joyce Coelho, revelou que a menina confirmou que dormia com o primo com frequência.