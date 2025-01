Investigado por roubo é preso pela polícia Civil em Ananindeua

Um homem, que não teve o nome revelado, foi preso pela Polícia Civil, em Ananindeua, pelo crime de roubo. A ação foi realizada na quinta-feira (2/01), durante o cumprimento de um mandado diante da sentença condenatória do investigado. O roubo em questão ocorreu em junho de 2019.

O mandado foi expedido pela 4ª Vara Criminal de Ananindeua. Segundo a PC, o suspeito foi sentenciado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão. No momento da prisão, o investigado estava na casa onde mora. Segundo as informações da PC, nos autos da investigação consta que o crime ocorreu no dia 20 de junho. Ao denunciar o caso, a vítima relatou que andava por uma rua quando foi abordada pelo suspeito. Ele teria levantado a camiseta e exposto o cabo de uma arma de fogo. Após isso, o suspeito exigiu o aparelho celular da vítima.

A investigação do caso seguiu até a decisão de apelação criminal e transitou em julgado em fevereiro de 2024. Após a determinação da condenação, buscas foram realizadas pela PC para localizar o investigado. O homem foi encontrado no endereço em Ananindeua, recebeu voz de prisão e será transferido para o sistema penitenciário.