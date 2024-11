Intervenção policial termina com dois mortos em Belém

Dois homens morreram durante uma ação policial na noite deste sábado (16), próximo a um supermercado no bairro de Canudos, em Belém. As primeiras informações repassadas pela polícia dão conta de que os​ suspeitos foram socorridos para o Pronto Socorro do Guamá, onde as mortes foram confirmadas. Ainda não há maiores detalhes sobre a ocorrência.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram intensa movimentação policial no entorno do supermercado, bem como nas proximidades do Pronto Socorro.

De acordo com informações policiais, um dos suspeitos foi identificado apenas como “Buda”. Ele supostamente estava envolvido na morte do sargento da Polícia Militar do Pará, Jairo Gomes Neves, de 56 anos, ​registrada em agosto deste ano, no bairro da Terra Firme, em Belém.

A reportagem do Grupo Liberal apura mais informações para atualizar este texto.​