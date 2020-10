Integrante de bando que explodiu caixa eletrônico é preso em Ipixuna do Pará

Um homem envolvido na explosão de um caixa eletrônico no nordeste paraense foi preso em flagrante durante ação da Polícia Civil. Weslen Melo de Amorim, conhecido como "Baixinho", foi um dos organizadores e participantes de uma ação ocorrida na madrugada desta segunda-feira (19), no posto Vianorte, no quilômetro 88 da BR-010, em Ipixuna do Pará.

A prisão ocorreu poucas horas depois do crime e foi realizada pela Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Repressão a Roubos a Banco e Antissequestro (DRRBA/DRCO). As investigações tiveram início após a ação orquestrada por um grupo de homens armados.

Após o recolhimento de imagens e apuração de informações iniciais na área, Welen Amorim foi apontado como um dos integrantes do bando de assaltantes. O criminoso seguida em fuga mas foi interceptado pelas equipes da Polícia Civil. Ele, então, confessou aos policiais que não só executou a ação, como também planejou toda a intervenção criminosa. Com o acusado foram encontrados alguns objetos utilizados na cena do crime.

Weslen Melo de Amorim foi autuado e preso em flagrante pela prática de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo e explosivos. O crimonoso está a disposição da Justiça.