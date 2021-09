Instrutor de autoescola é assassinado a tiros em Parauapebas

Um corpo foi encontrado em um lote na rua B7, no bairro Cidade Jardim, em Parauapebas, na manhã da última quinta-feira (9). A vítima foi identificada como Jefferson Rodrigues Silva Teixeira, de 34 anos, instrutor de uma autoescola do mesmo bairro. As informações são do Correio de Carajás.

Testemunhas informaram às autoridades policiais que disparos de arma de fogo foram ouvidos na madrugada, por volta das 3 horas, de quinta-feira. Jefferson era residente na rua onde o corpo dele foi encontrado.

Equipes do Instituto Médico Legal (IML), do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, realizaram a perícia de local de crime e remoção do cadáver.

O caso foi registrado junto à Polícia Civil, que agora tenta determinar os autores e possíveis motivações para o homicídio. A polícia não informou se algum pertence da vítima foi levado, após o crime.

De acordo com o 2º Tenente Jorge, da Polícia Militar, a residência de Jefferson possui sistema de videomonitoramento, mas apenas para reprodução de imagens e não gravações, o que dificulta o trabalho das autoridades nos procedimentos investigativos.