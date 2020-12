Inquilino mata dono de imóvel durante briga em Curuçá, no nordeste paraense

Luciano Ferreira Souza Silva, de 35 anos, matou o dono da casa alugada onde vivia no município de Curuçá, no nordeste paraense. Um desentendimento entre inquilino e locatário, na noite da última quinta-feira, 3, teria culminado na morte de Carlos Eduardo Siqueira, de 26 anos. Ele foi assassinado com um disparo de uma espingarda calibre 20. Não há informações sobre o que teria dado início à discussão.

De acordo informações repassadas pela Polícia Militar, uma guarnição da PM foi acionada, durante a noite, para apurar um caso de uma vítima que havia sido baleada na localidade. Ao chegarem na ocorrência, foi constatada a confusão entre o morador de uma casa alugada e o proprietário do imóvel. Ainda segundo a polícia, Carlos Eduardo foi até a residência de Luciano, que efetuou um disparo de arma de fogo de dentro para fora da casa e acabou atingindo o dono da casa, que morreu no local.

O acusado foi preso após se entregar na Delegacia de Polícia de Terra Alta e, seguida, encaminhada para a Delegacia de Polícia de Castanhal.