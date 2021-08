Influenciadora digital paraense é denunciada por exercer ilegalmente a profissão de nutricionista

A influenciadora digital paraense Jéssica Araújo, prestou depoimento à Polícia Civil de Marabá, na última terça-feira (17), após ter sido acusada de exercer ilegalmente a profissão de nutricionista. As informações são do Correio Carajás.

De acordo com o delegado Márcio Maio, a blogueira utilizava as redes sociais para realizar consultas com os seus seguidores. “Essa área é protegida por lei e em razão disso ela foi autuada por exercício ilegal da profissão, que é um Termo Circunstanciado de Ocorrência, com penas de até dois anos; foi encaminhado procedimento ao Juizado Especial Criminal; ela se comprometeu em comparecer espontaneamente até o Juizado e vai se defender desse fato, dessa acusação”, explicou a autoriade.

Jéssica, que é acadêmica de nutrição, se pronunciou por meio do advogado Diego Freires, que negou as acusações e afirmou que não se intitulava como nutricionistas, apenas fazia “uma capitação” para um projeto com profissionais da área.

O jurista revelou que a moça está sofrendo perseguições na internet, sendo uma questão pessoal e, não, profissional. “Nós estamos juntando muito conteúdo que foi colocado nas redes sociais pelos próprios nutricionistas pra pedir uma reparação, sim”, alerta.

A Polícia Civil encaminhou a denúncia ao Poder Judiciário. Jéssica está a disposição da Justiça.