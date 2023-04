Incêndio no Comércio: trânsito no Ver-o-Peso continua fechado

O trânsito nas proximidades da loja de variedades que pegou fogo no bairro da Campina, na capital paraense, está interditado. Além disso, o local onde o incêndio ocorreu, localizado na rua 15 de Novembro, também ficou com o fluxo de veículos paralisados para que o Corpo de Bombeiros atuasse no trabalho de rescaldo. Segundo agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade de Belem (Semob), desde a tarde de quinta-feira (13), quando o sinistro iniciou, o trânsito está bloqueado. Na manhã desta sexta-feira (14), foi estabelecido outro ponto de bloqueio na avenida Marechal Hermes, mais precisamente na subida da avenida Presidente Vargas, até o Solar da Beira, no complexo do Ver-o-Peso.

Em nota divulgada quando o incêndio começou, a Semob informou que também esteve interditado totalmente o tráfego de veículos na travessa Manoel Barata com a travessa Padre Eutíquio e na Castilhos França com a avenida Presidente Vargas. Desde 17h20 de quinta-feira, agentes de trânsito da Semob estão dando apoio no local, isolando o acesso à área para que os bombeiros possam executar o combate ao fogo. O trânsito está sendo desviado temporariamente para a Avenida Presidente Vargas. Condutor, se puder, evite se dirigir ao local.

A estimativa do Corpo de Bombeiros Militar é de que o combate às chamas deve durar um total de 24 horas. Não há previsão para o encerramento da operação e liberação total do trânsito. Já não há mais chamas nos imóveis atingidos e que tiveram perda total. Por enquanto, outras lojas próximas ao local do incêndio permanecem fechadas.