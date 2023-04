Incêndio no Comércio: combate ao fogo já dura 15 horas e deve usar 500 mil litros de água

O coronel Jaime Oliveira, comandante operacional do Corpo de Bombeiros, disse que as equipes souberam do incêndio que destruiu duas lojas no centro comercial e histórico de Belém através da fumaça registrada por câmeras do Centro Integrado de Operações (CIOP). Foram quatro minutos para que os bombeiros chegassem até o local do incêndio. Até às 7h40 desta sexta-feira (14), explicou o militar, o combate ao incêndio já levava 15 horas. As estimativas iniciais é de que esse trabalho dure um total de 24 horas ininterruptas.

A unidade do 21° Grupamento Bombeiro Militar, localizado Rua João Diogo, fica a três quarteirões de onde o incêndio ocorreu e possibilitou a rapidez do combate das autoridades no incêndio, na tarde desta quinta-feira (13), no bairro da Campina, em Belém. Ao todo, 12 viaturas foram utilizadas e mais de 40 bombeiros empregados. s

As chamas foram controladas após os bombeiros acessarem as laterais das lojas. A estimativa do coronel é de que mais 500 mil litros de água sejam utilizados no controle total dos focos de incêndio nas duas lojas totalmente destruídas no acidente. Pelo menos outros cinco imóveis foram atingidos parcialmente ou indiretamente e devem ser vistoriados para identificar potenciais riscos.