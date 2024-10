Incêndio em Complexo de Parques, em Altamira, é controlado pelos Bombeiros

Um incêndio foi registrado no Complexo de Parques, no município de Altamira, sudoeste do Pará, na quarta-feira (23/10). Imagens feitas por um morador mostram as chamas consumindo a vegetação, onde vivem diversos animais. Nesta sexta-feira (25/10), o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que as chamas foram controladas e ninguém ficou ferido na área.

Nas imagens registradas por um morador, o fogo atingiu uma área onde há árvores e estaria se alastrando para um trecho usado pela população como espaço de lazer. O trecho em chamas formava uma grande nuvem de fumaça, que estaria sendo levada pelo vento para a área onde há residências. Além disso, também estaria pairando próxima a uma estrada de grande movimentação de veículos, causando má visibilidade.

Uma das principais preocupações para os moradores é a vida de animais que habitam no Complexo de Parques, formado por extensas áreas de vegetação. Por ter pouca interferência humana, o local se tornou abrigos de inúmeras espécies, que estariam ameaçadas devido às chamas. Ainda não há informações sobre o que poderia ter dado início ao fogo no local. Porém, o tempo sem chuvas e as altas temperaturas podem ter contribuído para que o fogo persistisse até a chegada dos Bombeiros.

“O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que controlou as chamas e que não houve feridos”, diz a nota completa do CBM.

A Polícia Civil comunicou que, até a sexta-feira (25), o caso não havia sido registrado na delegacia que atende a área.