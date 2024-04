Incêndio é registrado em casa flutuante na tarde deste sábado no Rio Tocantins

Um incêndio foi registrado em uma casa flutuante atracada na Orla Sebastião Miranda, na tarde deste sábado (20), em Marabá, no sudeste paraense. A estrutura estava localizada no rio Tocantins. Pelas imagens que circulam nas redes sociais, é possível perceber que a embarcação foi totalmente consumida pelas chamas. Não há confirmação de feridos.

Central de ar-condicionado e outros pertences que estavam no barco também foram totalmente destruídos pelo fogo, que se alastrou rapidamente. Ainda por meio de vídeos que circulam nas redes sociais, é possível observar que o fogo consumiu o flutuante rapidamente.

Algumas pessoas que passavam pelas proximidades do incêndio ainda tentaram conter as chamas. No entanto, as chamas estavam muito altas. Até o momento, não há informações sobre o que causou o incêndio.

A Redação Integrada de O Liberal apura mais detalhes sobre o caso junto ao Corpo de Bombeiros. A reportagem aguarda retorno.