Incêndio destrói casa e família fica desabrigada em Xinguara

Um incêndio supostamente acidental ocorrido na noite desta segunda-feira, 26, destruiu uma residência e deixou uma família desabrigada. O sinistro ocorreu na cidade de Xinguara, região sul do estado. Ninguém ficou ferido. Segundo testemunhas, o fogo teria sido provocado por um curto-circuito na rede elétrica da casa, localizada na rua Maranhão, bairro Novo Horizonte.

O incêndio só foi controlado com a chegada de uma guarnição da Polícia Militar. Com o apoio de um caminhão pipa da prefeitura e a colaboração de populares, os policiais realizaram a contenção do fogo, impedindo com que as chamas se alastrassem para as residências vizinhas, o que agravaria os danos materiais e colocaria outras pessoas em situação de risco. O município de Xinguara não dispõe de grupamento do Corpo de Bombeiros. As informações são do site Correio de Carajás.

O casal de moradores do imóvel, que não teve os nomes revelados, possui três filhos pequenos. A família ficou desabrigada e teve praticamente todos os seus pertences consumidos pelo incêndio, disseram as testemunhas. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, que investiga se o incêndio de fato foi provocado por um suposto curto-circuito da rede elétrica.