O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Incêndio destrói casa de madeira em Medicilândia

Não houve feridos e as causas do sinistro são desconhecidas

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra moradores perto da casa atingida pelo incêndio. Ao fundo, é possível ver as fortes chamas. (Foto: Reprodução | A Voz do Xingu)

Um incêndio destruiu uma casa de madeira na noite de quarta-feira (7/8), no bairro Hélio Carvalho, que fica em Medicilândia, no sudoeste do Pará. Não houve feridos. As causas do sinistro são desconhecidas.

Conforme o portal A Voz do Xingu, não havia ninguém dentro do imóvel no momento do incidente. Moradores perceberam as chamas e tentaram apagar as fortes chamas, mas não conseguiram. Com isso, caminhões-pipa foram acionados e conseguiram controlar o incêndio.

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados sobre o caso e mostram labaredas altas e fumaça preta tomando conta da área.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e da Polícia Civil. Em ambos os casos, a reportagem aguarda retorno.
 
 

 

Palavras-chave

polícia

incêndio

destrói

casa de madeira

medicilândia
Polícia
.
